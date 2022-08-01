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Происшествия1 августа 2022 6:04

Жительница Сургута получила внушительный срок за убийство подруги

До этого женщина угрожала убийством своему ребенку и матери
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина-убийца проведет в колонии больше 10 лет

Женщина-убийца проведет в колонии больше 10 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 33-летней жительнице Сургута, которая обвинялась в убийстве подруги. По версии следствия женщина находилась в гостях у своей подруги, где вместе с ней распивала алкоголь.

В какой-то момент женщины поссорились, после чего подсудимая схватила нож и несколько ударила им оппонентку. Жертва преступления погибла на месте, а сотрудники полиции задержали убийцу. Об этом передает телеканал ugra-tv.ru.

Стражи порядка напомнили, что в 2013 году подсудимая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за покушение на жизнь собственного ребенка, а недавно она угрожала расправой собственной матери.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.