Жительница Сургута получила внушительный срок за убийство подруги

Женщина-убийца проведет в колонии больше 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 33-летней жительнице Сургута, которая обвинялась в убийстве подруги. По версии следствия женщина находилась в гостях у своей подруги, где вместе с ней распивала алкоголь.

В какой-то момент женщины поссорились, после чего подсудимая схватила нож и несколько ударила им оппонентку. Жертва преступления погибла на месте, а сотрудники полиции задержали убийцу. Об этом передает телеканал ugra-tv.ru.

Стражи порядка напомнили, что в 2013 году подсудимая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за покушение на жизнь собственного ребенка, а недавно она угрожала расправой собственной матери.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.