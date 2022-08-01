Какой из видов украсит купюру, станет известно на ее презентации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центробанке раскрыли, какие виды Екатеринбурга могут появиться на обновленной пятитысячной банкноте. Там озвучили перечень символов, предложенных экспертными группами. Какой из видов украсит купюру, станет известно на ее презентации.

Зампредседателя «Банка России» Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, рассказал «Известиям», что для пятитысячной банкноты были предложены Уральский хребет, памятники конструктивизма, дом Севастьянова, плотина городского пруда и памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

Также в перечень вошли панорама Екатеринбурга, скульптура каслинского литья «Россия», малахитовая ваза, объекты нефте- и газодобывающей промышленности, знак «Европа – Азия», памятник «Сказ об Урале» и памятник «Тыл — фронту».

Ранее, в июле 2021 года, стало известно, что пятитысячную банкноту могут украсить Плотинка и Дом Севастьянова. Эти варианты наиболее часто встречаются при обсуждении в экспертной группе, которая решает, какой из символов уральской столицы может быть изображен на новой купюре.