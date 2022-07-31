В Серове водитель легковушки устроил смертельное ДТП возле кладбища

В салоне также находилась 46-летняя женщина. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Серове возле Нового кладбища произошло смертельное ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, накануне 30 июля 47-летний мужчина за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2115 не справился управлением и съехал с дороги, на большой скорости машина перевернулась.

- В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП, - рассказали в Госавтоинспекции.

В салоне также находилась 46-летняя женщина, которая рассказала, что она с погибшим поехала к усопшим родственникам на кладбище. В момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Его кровь взята на экспертизу для освидетельствования.

Ранее мы писали, что на трассе Шаля — Шамары произошло смертельное ДТП. Утром 31 июля мужчина на красном мотоцикле не уступил дорогу внедорожнику Land Rover Defender и врезался на скорости в него.