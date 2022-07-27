В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение по улице Удельной

Планируется, что ограничения коснутся участка рядом с водопропускной трубой через реку Патрушиху Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты АО «Газмонтаж» на четыре дня закроют движение транспорта на улице Удельной. Планируется, что ограничения коснутся участка рядом с водопропускной трубой через реку Патрушиху.

- Перекрытие на данном участке с 15 по 19 августа связано с производством работ по прокладке газопровода в Верх-Исетском районе. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в ближайшие годы начнут расширять улицу Татищева до шести полос. Но прежде чем это случится, городу нужно расселить жильцов домов, расположенных на ней. Первые деньги губернатором уже выделены на эти работы – 100 миллионов рублей.