Екатеринбург потратит 100 миллионов на расширение улицы Татищева

По словам мэра Алексея Орлова, в этом году строительные работы не начнутся - сначала нужно решить вопрос с собственниками домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ближайшие годы начнут расширять улицу Татищева до шести полос. Но прежде чем это случится, городу нужно расселить жильцов домов, расположенных на ней. Об этом сегодня в ходе объезда города рассказал мэр Алексей Орлов.

- Что касается улицы Татищева, есть серьезное поручение губернатора Свердловской области – обеспечить проезд на территорию Виз-Правобережный, - рассказал Алексей Орлов. - Это перспективная для освоения территория. Здесь большое водохранилище. Здесь необходимо обеспечить хороший проезд – продлить улицу Татищева до этой территории. Первые деньги губернатором уже выделены на эти работы – 100 миллионов рублей.

Это средства областного бюджета. В мэрии планируют использовать их для выкупа помещений у собственников и для расселения жителей домов, которые пойдут под снос. Отдельно в администрации города решают, что делать с рынком на пересечении улиц Татищева и Заводской.

- Это отчасти стихийный рынок. Там есть самострои и только через суд можно принять решение об их сносе. Придется уходить в судебные разбирательства, но этой работой надо заниматься, - сказал Алексей Орлов. - Поэтому физические работы по расширению улицы в этом году точно не начнутся – пока будут производиться только работы по выкупу, по изъятию, в том числе через суды.