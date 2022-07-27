Фото: ФССП по Свердловской области

Буфет в районе Логопарка «Кольцовский» работает, несмотря на решение суда о временном закрытии. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.

- Для этих коммерсантов решение суда ничего не значит, они продолжают работать ежедневно и круглосуточно там же. Роспотребнадзор их опечатал 14 июля, Октябрьский суд вынес решение и приставы опечатали с 22 июля на 30 дней - до 22 августа, а они продолжают работать, - рассказала читательница.

Напомним, приставы приостановили работу буфета и опечатали оборудование на 30 дней после того, как сотрудники Роспотребнадзора во время проверки обнаружили, что у сотрудников буфета отсутствовали санитарные книжки, товаросопроводительная документация, а на комплексных обедах, расфасованных в одноразовые коррексы, отсутствовала маркировка.

Сообщалось также, что на время закрытия сотрудник ФССП будет проверять, как организация исполняет решение суда. Владельца заведения предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.