Пристав опломбировал оборудование буфета Фото: ФССП по Свердловской области

Приставы закрыли буфет в районе Логопарка «Кольцовский». Организация общественного питания поставляет готовые комплексные обеды сотрудникам предприятия-заказчика и их раздачу.

- На основании решения Октябрьского суда деятельность буфета должна быть приостановлена на 30 суток, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - Исполнительное производство было возбуждено в Октябрьском районном отделении судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства, судебным приставом был совершен выход в адрес заведения.

Закрыть буфет было решено, так как сотрудники Роспотребнадзора во время проверки обнаружили, что у сотрудников буфета отсутствовали санитарные книжки, товаросопроводительная документация, а на комплексных обедах, расфасованных в одноразовые коррексы, отсутствовала маркировка.

Пристав опломбировал оборудование буфета. На время закрытия сотрудник ФССП будет проверять, как организация исполняет решение суда, согласно составленному графику. Владельца заведения предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.