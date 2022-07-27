В Нижнем Тагиле снизилось число дошкольников

В Нижнем Тагиле зафиксирована аномально низкая рождаемость и высокая смертность Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле за прошедший год снизилось число дошкольников. Эта тенденция в городе наблюдается несколько последних лет.

Так, в 2018 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 34 тысячи дошкольников, а в 2021 году – только 28 440 детей в возрасте до 7 лет. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

За год численность детей в городе снились на 2 тысячи человек. При этом, власти города на 100% обеспечивают малышей местами в яслях и детских садах. Для них в дошкольных учреждениях оборудовано 21 тысяча мест.

Отметим, что в 2021 году число жителей Нижнего Тагила снизилось на 4 043 человека, это рекордная отрицательная динамика для города. Власти муниципалитета отмечают аномально низкую рождаемость и высокую смертность среди населения.