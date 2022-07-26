В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, в ночь на 27 июля в регионе ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также сильные дожди, грозы и крупный град.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге днем, 26 июля пошел дождь. Ранее, уральские синоптики предупреждали жителей о непогоде в этот день. Согласно прогнозу, в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.