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Общество26 июля 2022 11:27

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде

По данным синоптиков, в ночь на 27 июля в регионе ожидаются грозы, порывистый ветер и град
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов

В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, в ночь на 27 июля в регионе ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также сильные дожди, грозы и крупный град.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге днем, 26 июля пошел дождь. Ранее, уральские синоптики предупреждали жителей о непогоде в этот день. Согласно прогнозу, в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.