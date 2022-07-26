Екатеринбург накрыло долгожданным ливнем

Екатеринбуржцы спрятались под зонтами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем, 26 июля пошел дождь. Ранее, уральские синоптики предупреждали жителей о непогоде в этот день. Согласно прогнозу, в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Жителям стоит прихватить с собой зонты. Дожди прольются также и 27 июля, в Екатеринбурге ожидается до + 24 градусов тепла днем кратковременные дожди и грозы. В этот день будет облачно, а сила ветра будет достигать 10 метров в секунду.

Напомним, ранее в Свердловской области сотрудниками МЧС было объявлено штормовое предупреждение. Уральские спасатели напоминают жителям о соблюдениях правил безопасности и призвали отказаться от выездов на природу, а также сплавов.