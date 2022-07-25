В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 26 июня

На Свердловскую область обрушится непогода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Свердловскую область надвигается непогода. Синоптики объявили предупреждение о сильных дождях, грозах и граде 26 июля.
- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели напомнили, что, находясь на улице во время непогоды, необходимо найти укрытие. Прятаться можно где угодно, но не под деревьями и не под неустойчивыми конструкциями. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.
От отдыха на природе, походов и сплавов во время штормового предупреждения лучше отказаться.
Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не стойте рядом с окном и по возможности выключите электробытовые приборы.