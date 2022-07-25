Строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге начнут в 2023 году

Построить комплекс надеяться за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге планируют начать в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. Завершить строительство планируется за три года.

- Пока мы не выбрали методику финансирования, невозможно говорить о сроках реализации, но то, что строительство начнется со следующего года, мы уже с губернатором обсудили, скорее всего, это факт, - рассказал изданию Антон Шипулин. - Вообще у нас около пяти этапов строительства, но надеюсь, что в три года мы управимся.

Стоимость проекта еще уточняется, так как цены на стройматериалы изменились. Ранее мы писали, что возведение комплекса обойдется в 4-5 миллиардов рублей. Тогда Антон Шипулин попросил министра спорта Олега Матыцина выделить деньги на строительство.

Известно, что по проекту спортивный комплекс предусматривает 10 спортивных площадок, среди которых лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, тренировочная ледовая арена и бассейн. Он должен появиться в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге.