Антон Шипулин попросил министра спорта выделить деньги на строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге

По проекту спортивный комплекс предусматривает 10 спортивных площадок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Антон Шипулин попросил министра спорта Олега Матыцина выделить деньги на строительство нового биатлонного комплекса в Екатеринбурге. По словам бывшего спортсмена, представившего проект, материалы подорожали и в смету уложиться не получится.

- Проект закончен и проходит экспертизу. В ближайшее время получим решение, даст бог, положительное. Стоимость была 4–5 миллиардов рублей. Но цена будет выше из-за стоимости материалов. Прошу о господдержке хотя бы на одном из шести этапов, - цитирует издание Е1 Антона Шипулина.

По проекту спортивный комплекс предусматривает 10 спортивных площадок, среди которых лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, тренировочная ледовая арена и бассейн. Застройщик комплекса - Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области.