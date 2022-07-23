На трассе в Свердловской области водитель не справился с управлением и улетел в кювет

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе поселок Мирный – поселок Андриановичи произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, 23 июля в 3:00 водитель Chevrolet Spark при повороте не справился с управлением и выехал на «встречку». На скорости машина съехала с дороги и перевернулась.

- В результате аварии мужчина скончался от полученных травм при транспортировке в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД.

Для анализа на опьянение у водителя была взята кровь. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что 23 июля в 14:15 мужчина за рулем ГАЗ 3302, чтобы не столкнуться с машиной впереди, резко затормозил, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой Honda CR-V.