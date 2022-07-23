На свердловской трассе в ДТП с двумя легковушками пострадало три человека

Для освидетельствования у водителей была взята кровь. Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Каменск-Уральский–Клевакинское произошло ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Свердловской области, 23 июля в 14:15 мужчина за рулем ГАЗ 3302, чтобы не столкнуться с машиной впереди, резко затормозил, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой Honda CR-V.

- В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир автомашины «Хонда CR-V», женщина 1968 г.р., которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу Каменска-Уральского, - рассказали в ГИБДД.

Для освидетельствования у водителей была взята кровь. По данному ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на трассе Екатеринбург-Челябинск произошло ДТП. Как сообщают в сообществе «Управление ГИБДД по Челябинской области», 23 июля около 7:15 утра грузовик ГАЗон Next врезался в пассажирский автобус, который в результате столкновения перевернулся.