В Екатеринбурге стартовал «партизанский» арт-фестиваль «Карт-Бланш»

Первую работу создала команда ПСЛЧ. Фото: ТГ-канал "Карт-Бланш"

В Екатеринбурге сегодня, 23 июля, стартовал нелегальный арт-фестиваль «Карт-бланш». Первую работу команды ПСЛЧ на улице Малышева, возле гостиницы «Большой Урал», опубликовали в ТГ-канале фестиваля.

- Данная надпись (арт) может повлечь за собой уголовное и (или) административное дело, как и другие работы на фестивале Карт-Бланш, - гласит надпись, созданная участниками на заборе.

Напомним, что обычно фестиваль длится около полутора недель, одним из его частых гостей является известный каллиграфист Покрас Лампас, он приезжал в уральскую столицу в прошлом году. Кстати, посмотреть работы с фестиваля можно здесь.