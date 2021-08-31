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31 августа 2021 17:19

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Алексей БУЛАТОВ
Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"

Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"Работы Уличных художников на фестивале нелегального уличного искусства "Карт-Бланш"