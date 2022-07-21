В Первоуральске на производстве вспыхнуло гидравлическое масло

На место оперативно приехали четыре пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске в производственном здании, которое находится на Клиентском проезде, вспыхнуло гидравлическое масло. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 21 июля в 12:10.

- На площади 50 квадратных метров горело гидравлическое масло в отдельно стоящем производственном здании, - рассказали в МЧС.

При этом, на производстве "КП-Екатеринбург" рассказали, что площадь пожара была всего 5 квадратных метров.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и 11 спасателей, которые потушили огонь 12:25, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 13:05. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожарным удалось локализовать возгорание на полигоне ТБО в Березовском на площади двух тысяч квадратных метров. Изначально огонь охватил 600 «квадратов» свалки, но из-за сложной погодной обстановки быстро распространился на соседние территории.