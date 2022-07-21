Переулок Базовый встал в пробку из-за столкновения легковушки с мотоциклом

На место приезжала бригада скорой помощи Фото: скриншот с видео

Переулок Базовый встал в пробку. Затор образовался, как пишут в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», из-за столкновения легковушки с мотоциклом.

В сообществе опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте работают медики скорой помощи.

Фото: Яндекс.Карты

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что по предварительной информации водитель мотоцикла от госпитализации отказался

Напомним, накануне, 20 июля, в Каменске-Уральском на перекрестке проспекта Победы - улицы Добролюбова женщина за рулем Nissan Almera не справилась с управлением и влетела в мотоциклиста на «Ямахе». Мужчина получил травмы.