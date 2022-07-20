В Каменске-Уральском женщина за рулем иномарки влетела в мотоциклиста

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском на перекрестке проспекта Победы – улицы Добролюбова произошло ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области «КП-Екатеринбург», 20 июля в 17:06 женщина за рулем Nissan Almera не справилась с управлением и влетела в мотоциклиста на «Ямахе».

- После столкновения мотоцикл по инерции отбросило на впередистоящую автомашину «Лада Веста» под управлением водителя 1981 года рождения, которая также остановилась на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, а его транспортное средство – незначительные повреждения.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на улице Щербакова шестилетняя девочка угодила под колеса иномарки Kia Rio, когда пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.