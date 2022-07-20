В Екатеринбурге шестилетняя девочка попала под колеса машины, перебегая дорогу на «красный»

Известно, что за рулем машины находилась 66-летняя женщина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Щербакова шестилетняя девочка угодила под колеса иномарки Kia Rio, когда пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.

Известно, что за рулем машины находилась 66-летняя женщина, она направлялась в сторону улицы Походной со стороны Молодогвардейцев.

- Женщина имеет стаж вождения транспортным средством 11 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась один раз. Она пояснила, что на дорогу ребенок выбежал неожиданно, она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В момент столкновения водитель авто был трезв, а мама девочки рассказала, что ее дочь гуляла во дворе с друзьями, почему она оказалась на перекрестке, пояснить не смогла.