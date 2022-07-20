В Екатеринбурге полиция разыскивает очевидцев ДТП на Челябинском тракте

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские разыскивают очевидцев аварии, которая произошла утром 7 июня на Челябинском тракте. Известно, что мужчина за рулем белой «Газели» с тентом подъезжал к остановке «16-й километр», когда у его машины отсоединилось колесо.

Запчасть задела стоявшую на остановке женщину, она получила травму, однако от помощи водителя отказалась, он помог ей подняться.

- Позднее женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в ноге. Мужчина предложил ей вызвать скорую помощь, однако она отказалась. Госавтоинспекция призывает водителя и очевидцев данного происшествия позвонить по телефону +7(904)380-41-54, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее в Екатеринбурге из-за аварии на Кольцовском тракте автомобилисты выстроились в гигантскую пробку. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», длина затора составляет порядка трех километров. Причиной стала авария, которая и затруднила движение машин.