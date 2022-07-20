Автомобилисты встали в многокилометровую пробку в районе аэропорта «Кольцово»

Причиной стала авария, которая и затруднила движение машин. Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

В Екатеринбурге из-за аварии на Кольцовском тракте автомобилисты выстроились в гигантскую пробку. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», длина затора составляет порядка трех километров. Причиной стала авария, которая и затруднила движение машин.

- В районе аэропорта «Кольцово» произошло столкновение фуры и легковушки. В ДТП обошлось без пострадавших, участники аварии не вызывали автоинпекторов и оформили инцидент самостоятельно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 22-летний водитель Renault Sandero без прав влетел в дерево и погиб. ДТП произошло в 03:40 на восьмом километре Сибирского тракта.

- Водитель допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.