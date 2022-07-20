В Екатеринбурге водитель без прав влетел в дерево и погиб

Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 22-летний водитель Renault Sandero без прав влетел в дерево и погиб. ДТП произошло в 03:40 на восьмом километре Сибирского тракта.
- Водитель допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Мужчина скончался от полученных травм на месте аварии.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель не получал водительское удостоверение и взял ключи от автомобиля у сестры.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Кроме того, сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев ограничить доступ к ключам от транспортных средств лиц, которые не имеют права им управлять.