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Происшествия20 июля 2022 5:57

В Екатеринбурге водитель без прав влетел в дерево и погиб

Машину мужчина взял у сестры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 22-летний водитель Renault Sandero без прав влетел в дерево и погиб. ДТП произошло в 03:40 на восьмом километре Сибирского тракта.

- Водитель допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчина скончался от полученных травм на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель не получал водительское удостоверение и взял ключи от автомобиля у сестры.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Кроме того, сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев ограничить доступ к ключам от транспортных средств лиц, которые не имеют права им управлять.