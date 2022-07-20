От усадьбы Медведева остался только деревянный одноэтажный дом. Фото: «УГМК-Застройщик»

В Екатеринбурге на продажу выставили памятник архитектуры «Дом Медведева», который расположен на улице Хохрякова. Владельцем исторического здания является уральская горно-металлургическая компания, она планирует выручить с этой сделки 30 миллионов рублей.

Объявление о продаже помещения появилось на портале N1.ru. Известно, что историческое здание площадью 372 квадратных метра с маленькими помещениями невозможно переоборудовать под кафе или магазин.

Кстати, в прошлом году появилась информация, что в Екатеринбурге реконструируют и адаптируют под современность два старинных особняка. Речь идет о «Доме Башуровой» на улице Хохрякова, 68 и «Доме Медведева» на Хохрякова, 64.

«Дом Медведева» построен в конце XIX века. Его хозяином был мещанин Максим Медведев. На территории его владений располагался деревянный одноэтажный дом, флигель, службы, баня и мелочная лавка.