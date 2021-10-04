В Екатеринбурге на улице Хохрякова отреставрируют старинные особняки

«Дому Башуровой» планируют вернуть первоначальный вид. Фото: «УГМК-Застройщик»

В Екатеринбурге реконструируют и адаптируют под современность два старинных особняка. Речь идет о «Доме Башуровой» на улице Хохрякова, 68 и «Доме Медведева» на Хохрякова, 64.

Сейчас «Дом Башуровой» разрушен на 95%. Фото: «УГМК-Застройщик»

- Что касается «Дома Башуровой», то мы планируем восстановить данный памятник в первоначальный вид, выполнить подведение всех сетей и благоустройство прилегающей территории, - рассказал генеральный директор компании «УГМК-Застройщик», которая займется реставрацией, Евгений Мордовин.

В «Доме Башуровой» после завершения всех работ может появиться образовательный центр, ресторан или галерея. Фото: «УГМК-Застройщик»

Компания отмечает, что после завершения всех работ в этом особняке может появиться образовательный центр, ресторан или галерея.

От усадьбы Медведева остался только деревянный одноэтажный дом. Фото: «УГМК-Застройщик»

В «Доме Медведева» застройщик хочет заменить кровлю, окна, двери, сделать ремонт и провести все необходимые сети. При этом компания пока не определилась с функциональным назначением этого особняка. Предполагается, что в нем сможет разместиться музей, небольшой магазин или управляющая компания жилого дома.

В «Доме Медведева» застройщик хочет заменить кровлю, окна, двери, сделать ремонт и провести все необходимые сети. Фото: «УГМК-Застройщик»

«Дом Башуровой» был построен в 1900 году. Особняком владела мещанка Дарья Башурова. В ее усадьбе располагался двухэтажный дом, два флигеля, службы и баня. В 90-е годы здание стало заброшенным. Сейчас оно разрушено на 95%, частично остались только кирпичные стены первого этажа.

«Дом Медведева» построен в конце XIX века. Его хозяином был мещанин Максим Медведев. На территории его владений располагался деревянный одноэтажный дом, флигель, службы, баня и мелочная лавка. Сейчас от усадьбы остался только деревянный одноэтажный дом.

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