Роковые красотки довели уральских дальнобойщиков до больницы

Эта акция пройдет для дальнобойщиков области в период 4 июля по 2 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальнобойщикам Свердловской области предложили пройти бесплатное обследование на наличие кожно-венерологических заболеваний. На сайте областного кожвендиспансера говорится, что специалисты приглашают на анализы водителей, которые подвозили «случайных пассажиров» с марта по июнь 2022 года по направлениям в Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск и Тюмень.

Бесплатные обследования на венерологические заболевания водители большегрузных авто могут пройти с 4 июля по 2 сентября 2022 года. Анализы можно сдавать как в самом диспансере Екатеринбурга, так и в его филиалах в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Красноуфимске.

Для того, чтобы пройти обследование, водителям нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. В регистратуре они должны назвать кодовое слово «Дальнобой».