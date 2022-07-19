В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по переулку Столярному и улице Счастливой

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители перекроют движение транспорта по переулку Столярному и улице Счастливой. Известно, что дорожники будут проводить работы на участке от Лучистой до дома № 2 по одноименной улице до 21 августа 2022 года.

- Также строители «Специализированного застройщика «АТЛАС Для Тебя» закроют движение транспорта по переулку Столярному с 16 августа по 16 октября 2022 года. Это связано с обустройством наружных сетей дождевой канализации, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на три недели перекроют движение по улице Пархоменко. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Победы до Жуковского с 20 июля по 9 августа. Планируется, что в эти дни там будет проводиться аварийный ремонт теплотрассы.