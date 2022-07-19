Планируется, что в эти дни там будет проводиться аварийный ремонт теплотрассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на три недели перекроют движение по улице Пархоменко. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Победы до Жуковского с 20 июля по 9 августа. Планируется, что в эти дни там будет проводиться аварийный ремонт теплотрассы.

- В связи с этим изменяется маршрут движения общественного транспорта. Маршруты №№ 2,5,31,46 будут осуществлять движение по улицам Победы, Карла Либкнехта. Просьба пользователей автомобильными дорогами заранее выбирать маршруты, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за проведения строительных работ на улице Сулимова изменится схема движения общественного транспорта. Известно, что ремонт проходит на четной стороне на участке от Омской до Учителей с 19 по 31 июля.