В Екатеринбурге на улице Сулимова изменится схема движения общественного транспорта

Дорожники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за проведения строительных работ на улице Сулимова изменится схема движения общественного транспорта. Известно, что ремонт проходит на четной стороне на участке от Омской до Учителей с 19 по 31 июля.

- В связи с этим движение автобусов № 48, 052, 056, 60, 082 в оба направления будет направлено по нечетной стороне улицы. Временно отменяется остановка «Парк Хаус» в сторону железнодорожного вокзала, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также с 19 июля по 29 августа по другому маршруту будет ходить троллейбус № 12. Он будет следовать по следующим улицам: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая.

Дорожники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои маршруты.