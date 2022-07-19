В мэрии рассказали о пяти новых площадках, которые попадут под реновацию в Екатеринбурге

Квартира в одном из домов, попавших под реновацию на Уралмаше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую пятницу в мэрии Екатеринбурга прошел аукцион. На нем чиновники определяли, кто из застройщиков займется освоением территорий города, вошедших в программу комплексного развития территории. Их пока три – на Уралмаше и Эльмаше. На них порядка 30 ветхих и аварийных домов. По задумке, застройщики-победители теперь должны будут расселить жильцов и только потом смогут снести дома и возвести новое жилье. Сегодня, 19 июля, в мэрии рассказали, какие территории могут войти в программу КРТ в этом году.

- Планируем не менее пяти площадок запустить в этом году, - рассказал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов. - Конкретные адреса пока сказать не могу. Это спальные районы города: Уралмаш, Эльмаш, Железнодорожный район.

Добавим, что три территории, по которым аукционы уже прошли, находятся в районе улиц Шефского, Суворовского переулка и Краснофлотцев.