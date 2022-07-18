В Екатеринбурге на Бебеля автобус столкнулся с легковушкой

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: ТГ-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Бебеля вечером 18 июля пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. Как сообщает «КП-Екатеринбург» городская ГИБДД, ДТП обошлось без пострадавших.

- Предположительно у водителя автобуса отказали тормоза, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге водитель иномарки Mitsubishi Lancer сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Ломоносова, недалеко от дома № 26. Школьника увезли в больницу с травмами, а позже отпустили домой.