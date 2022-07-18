Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Mitsubishi Lancer сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Ломоносова, недалеко от дома № 26. Школьника увезли в больницу с травмами, а позже отпустили домой.

- Мама пострадавшего ребенка пояснила, что сын возвращался из магазина, который находится через дорогу домой, хотя в дальний магазин она его не отпускала. Сам ребенок пояснил, что решил сократить путь, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем машины находился 48-летняя женщина, ее водительский стаж составляет 18 лет, за нарушение ПДД ее привлекали четыре раза. В момент столкновения она была трезва.

Она рассказала, что ребенок появился на проезжей части неожиданно, поэтому она не успела затормозить. Автоинспекторы проверят школу пострадавшего, чтобы узнать, как детей учат навыкам безопасного поведения на дороге.