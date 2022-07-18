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Общество18 июля 2022 9:53

Участок Верх-Исетского пляжа в Екатеринбурге начали заливать бетоном

В мэрии объяснили, что происходит
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На пляже появятся аттракционы

На пляже появятся аттракционы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок Верх-Исетского пляжа в Екатеринбурге начали заливать бетоном. На это пожаловались местные жители. В администрации города объяснили, что происходит.

- 650 квадратных метров сданы в аренду для устройства сезонных аттракционов. Служба заказчика утверждает, что документы в порядке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в прошлом году жители ВИЗа заметили несколько десятков человек в одинаковой форме, которые начали убирать мусор на набережной Верх-Исетского пруда и благоустраивать пляж. Позже оказалось, что на берег приезжали сотрудники «Сима-ленда».

За несколько часов они не только очистили набережную от мусора, но и посыпали берег песком, а также установили скамейки и урны.