Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 8:20

На набережной Верх-Исетского пруда убрали мусор, насыпали песок и поставили скамейки

Пляж для горожан благоустроили сотрудники «Сима-ленда»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот

Фото: скриншот

Сегодня ранним утром жители ВИЗа заметили несколько десятков человек в одинаковой форме, которые начали убирать мусор на набережной Верх-Исетского пруда и благоустраивать пляж. Позже оказалось, что на берег приезжали сотрудники «Сима-ленда».

За несколько часов они не только очистили набережную от мусора, но и посыпали берег песком, а также установили скамейки и урны. Теперь осталось надеяться, что спасающиеся возле пруда от жары местные жители с благодарностью отнесутся к благоустройству пляжа и не будут его портить.

Сотрудники «Сима-ленда» благоустроили пляж на Верх-Исетском пруду
Видео: «Сима-ленд»