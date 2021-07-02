На набережной Верх-Исетского пруда убрали мусор, насыпали песок и поставили скамейки

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Сегодня ранним утром жители ВИЗа заметили несколько десятков человек в одинаковой форме, которые начали убирать мусор на набережной Верх-Исетского пруда и благоустраивать пляж. Позже оказалось, что на берег приезжали сотрудники «Сима-ленда».

За несколько часов они не только очистили набережную от мусора, но и посыпали берег песком, а также установили скамейки и урны. Теперь осталось надеяться, что спасающиеся возле пруда от жары местные жители с благодарностью отнесутся к благоустройству пляжа и не будут его портить.