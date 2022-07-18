На Елизаветинском шоссе сгорел автомобиль

Фото: скриншот с видео

На Елизаветинском шоссе накануне, 17 июля, сгорел автомобиль.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, затем машина загорелась, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Также там отметили, что водитель с места аварии убежал. Сейчас его разыскивают. В аварии никто не пострадал.

Напомним, утром, 18 июля, на Полевском тракте произошло жуткое ДТП. В столкновении двух легковушек пострадали два человека.