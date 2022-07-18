Под Екатеринбургом Mercedes загорелся после столкновения с Lifan

Застрявшего в автомобиле пассажира пытаются вытащить Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Горном Щите утром, 18 июля, произошла жуткая авария. По словам очевидцев, в столкновении двух легковушек пострадал человек.

- Пассажиру на переднем сиденье прижало ноги, лицо в крови. Мужчины пытаются вытащить его из машины, - рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и реанимация.

- Lifan с левым поворотом на регулируемом перекрестке поворачивал к магазинам, Mercedes со стороны города в прямом направлении. после столкновения Mercedes загорелся. Пострадали водитель и пассажир Lifan, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажир - открытый перелом обеих ног. Пострадавших доставили в 36 больницу.