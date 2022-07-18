В бизнес-центре «Манхеттен» произошла стрельба

В руках нападавших были монтировки, молотки и травматические пистолеты Фото: источник КП-Екатеринбург

В Екатеринбурге в воскресенье вечером, 17 июля, в бизнес-центре «Манхэттен» произошла стрельба. В здание ворвалась толпа и напала на охранников. По словам сотрудников бизнес-центра, в руках нападавших были монтировки, молотки, газовые баллончики, трубы и травматические пистолеты.

- Представители УК «Кировская», не менее человек тридцати, зашли в здание, избили сотрудника, который у нас выполняет роль администратора, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор УК «Аурус» Алексей Шешуков.

Как сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, в бизнес-центр выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Отметим, что представители обеих УК говорят, что именно они сейчас обслуживают БЦ. УК «Кировская» опирается на заключенные с поставщиками договора, а УК «Аурус» - на протокол собственников, заключенный в октябре 2021 года, и на то, что именно они с февраля 2022 года обслуживают все инженерные сети и коммуникации БЦ «Манхэттен».