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Происшествия18 июля 2022 3:21

В бизнес-центре «Манхеттен» произошла стрельба

Толпа ворвалась в БЦ и напала на охранников
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В руках нападавших были монтировки, молотки и травматические пистолеты Фото: источник КП-Екатеринбург

В руках нападавших были монтировки, молотки и травматические пистолеты Фото: источник КП-Екатеринбург

В Екатеринбурге в воскресенье вечером, 17 июля, в бизнес-центре «Манхэттен» произошла стрельба. В здание ворвалась толпа и напала на охранников. По словам сотрудников бизнес-центра, в руках нападавших были монтировки, молотки, газовые баллончики, трубы и травматические пистолеты.

- Представители УК «Кировская», не менее человек тридцати, зашли в здание, избили сотрудника, который у нас выполняет роль администратора, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор УК «Аурус» Алексей Шешуков.

Как сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, в бизнес-центр выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Отметим, что представители обеих УК говорят, что именно они сейчас обслуживают БЦ. УК «Кировская» опирается на заключенные с поставщиками договора, а УК «Аурус» - на протокол собственников, заключенный в октябре 2021 года, и на то, что именно они с февраля 2022 года обслуживают все инженерные сети и коммуникации БЦ «Манхэттен».