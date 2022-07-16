В центре Екатеринбурга скончался человек

Очевидцы предполагают, что у него случился сердечный приступ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 16 июля на улице 8 Марта, вблизи ТЦ «Мегаполис», скончался человек. По словам очевидцев, у мужчины стало плохо с сердцем. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что накануне в Нижнем Тагиле человек скончался после купания в пруду. Его вытащили из воды, но позже он скончался в больнице от инфаркта. Ранее мы рассказывали историю екатеринбуржца Степана Семидоцких. 12 июля его избили в Сочи из-за длинных волос.

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