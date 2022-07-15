«Ты че, пацан, что ли?»: туриста из Екатеринбурга избили в Сочи из-за длинных волос

Пострадавший отказался от госпитализации. Фото: предоставлено героем публикации

В Лазаревском микрорайоне Сочи избили 21-летнего екатеринбуржца Степана Семидоцких. Инцидент произошел утром 12 июля, когда парень со своей девушкой шел к морю по улице Речной. Потасовку с агрессивным южанином сняла на видео спутница Степана.

Нападавшему не понравился внешний вид юноши. А точнее его длинные волосы.

- Ты че, пацан, что ли? – сказал хулиган перед нападением.

Драка не задалась для Степана с самого начала. После двух пропущенных ударов он упал на спину, после чего получил еще четыре удара в челюсть и глаз.

- Мы приехали в Сочи 10 июля, - рассказал «КП-Екатеринбург» Степан. – Решили пойти искупаться рано утром, когда людей нет. Мы шли по пустой улице, я рассказывал какую-то забавную историю про осьминогов. Потом нас начал преследовать этот человек. Сначала он что-то кричал в мой адрес, потом я начал ему отвечать. Он подошел, и мне пришлось защищаться. Завязалась драка, из которой я вышел проигравшим.

После избиения Степан с девушкой вернулся в гостиницу, а потом отправился в отдел полиции. Там ему сказали, что, скорее всего, на него напал приезжий.

- У меня разбита губа, кровоизлияние в мозг и черепно-мозговая травма. Мне предлагали госпитализацию, но я отказался. Выписали таблетки, - добавил Степан Семидоцких.

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