На поселок под Екатеринбургом обрушился град

выходные 16 и 17 июля в Екатеринбурге будут жаркими. Фото: скрин с видео

На поселок Бобровский, который находится под Екатеринбургом, обрушился град с ливнем. Водителю, который опубликовал видео стихии на своей странице ВКонтакте, даже пришлось остановиться у обочины, потому что «ехать невозможно».

- Град долбит по машине. Давно, называется, не было дождя, - говорит мужчина.

Напомним, что выходные 16 и 17 июля в Екатеринбурге будут жаркими. Температура воздуха будет достигать +30 градусов. Однако при этом ожидается гроза в субботу. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

В ночь на 16 июля температура опустится до +17…+19 градусов. Днем она поднимется до +27..+29 градусов. Погода будет облачной с прояснениями.