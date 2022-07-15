Выходные в Екатеринбурге будут жаркими, но дождливыми

15 и 16 июля ожидаются с ливни, грозы и град Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные 16 и 17 июля в Екатеринбурге будут жаркими. Температура воздуха будет достигать +30 градусов. Однако при этом ожидается гроза в субботу. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

Днем в пятницу, 15 июля, термометр покажет +28…+30 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер будет южной четверти 2-7 метров в секунду.

В ночь на 16 июля температура опустится до +17…+19 градусов. Днем она поднимется до +27..+29 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Во время грозы порывы могут доходить до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье воздух прогреется до +17..+19 градусов. Днем столбик термометра покажет +25..+27 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду.

Ранее СМЧС выпустило предупреждение о том, что в Свердловской области 15 и 16 июля ожидаются сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, ливни, грозы и град.