В Свердловской области 15 июля ожидаются грозы и сильные порывы ветра

Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики обещают ночью и днем 15 июля сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, ливни, грозы и град. Об этом региональное ГУ МЧС сообщило в своем ТГ-канале.

- Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности, - рассказали в ведомстве.

Ухудшение погоды ожидается также 16 июля, но, несмотря на дожди и грозы, в регионе сохранится жаркая погода. Так, в пятницу, 15 июля в ночное время столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса, в дневное от +26 до +31 градуса. В субботу, 16 июля, ночью похолодает до +14, +19 градусов, днем потеплеет до +25, +30 градусов.