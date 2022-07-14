Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 17:02

В Свердловской области 15 июля ожидаются грозы и сильные порывы ветра

МЧС призывает быть осторожными
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными.

Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики обещают ночью и днем 15 июля сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, ливни, грозы и град. Об этом региональное ГУ МЧС сообщило в своем ТГ-канале.

- Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности, - рассказали в ведомстве.

Ухудшение погоды ожидается также 16 июля, но, несмотря на дожди и грозы, в регионе сохранится жаркая погода. Так, в пятницу, 15 июля в ночное время столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса, в дневное от +26 до +31 градуса. В субботу, 16 июля, ночью похолодает до +14, +19 градусов, днем потеплеет до +25, +30 градусов.