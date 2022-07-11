Музей истории в Екатеринбурге закроется на два дня

С 15 июля основной корпус музея вернется к работе по обычному графику. Фото: страница Музея истории Екатеринбурга «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на два дня закроется Музей истории на улице Карла Либкнехта, 26. Он не будет работать 13 и 14 июля. Об этом сообщает само учреждение в официальном группе «ВКонтакте».

- Экспозиции для посещения в эти дни будут недоступны! Ограничения связаны с временным отключением электричества и плановыми работами, - говорится в сообщении.

С 15 июля основной корпус музея вернется к работе по обычному графику. При этом на время закрытия здания на Карла Либкнехта площадки в Водонапорной башне на Плотинке, Доме Метенкова и Доме Маклецкого, а также кластер «Л52», будут работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что у Музея истории Екатеринбурга появится новая площадка в доме-коммуне на улице Ленина, 52. Там будет культурный центр, посвященный конструктивизму. Площадка заработала в феврале.