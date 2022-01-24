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Звезды24 января 2022 8:14

Музей истории Екатеринбурга откроет «Центр авангарда»

Площадка заработает с 3 февраля
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На Ленина, 52 будет располагаться не только выставочное пространство, но и информационное. Фото: страница Сергея Каменского на Facebook

На Ленина, 52 будет располагаться не только выставочное пространство, но и информационное. Фото: страница Сергея Каменского на Facebook

У Музея истории Екатеринбурга появится новая площадка в доме-коммуне на улице Ленина, 52. Там будет культурный центр, посвященный конструктивизму. Об этом сообщает директор музея Сергей Каменский.

- Здесь на пространстве 4 200 квадратных метров разместятся экспозиция по истории города в XX - XXI века, образовательный центр и креативный кластер, - написал он на своей странице Facebook.

Площадка будет называться «Центр авангарда». Это будет не только выставочное пространство, но и информационное. Здесь можно будет узнать про тематические экскурсии, выставки и мероприятия.

Центр начнет работу 3 февраля с программы «Авангардный февраль на Ленина, 52». На ней покажут инсталляции нидерландского саунд-артиста, композитора, музыканта и звукорежиссера Андреаса Кюне.

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