Постановление подписано мэром Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на неделю ограничат движение по улице Балакинская, автомобилисты не смогут попасть на участок от улицы Гвардейская до улицы Землячки с 8 по 15 июля. В это время здесь будут проводить аварийный ремонт теплотрассы.

Постановление подписано мэром Нижнего Тагила.

- Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго необходимо установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с Управлением городским хозяйством Администрации города схемой организации дорожного движения, - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на весь август закроют движение транспорта на перекрестке улицы Студенческой с переулком Чаадаева. Ограничения будут действовать с 28 июля по 31 августа. На этом участке будут проводить ремонтные работы тепловых сетей.