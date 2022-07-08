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Общество8 июля 2022 9:32

Бард Новиков подарил школьнице из Серова гитару, о которой она мечтала

Девочка хочет сыграть на ней песню для умершего дедушки
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Девочка написала письмо губернатору. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Девочка написала письмо губернатору. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Уральский бард Александр Новиков исполнил мечту 13-летней школьницы Карины из Серова и подарил ей гитару. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- У 13-летней школьницы из Серова Карины была мечта — научиться играть на гитаре и написать песню своему недавно умершему дедушке. Карину воспитывает бабушка, ей одной непросто, поэтому Карина написала мне письмо и попросила гитару, - написал глава региона.

По его словам, об этой истории узнал его друг и сосед Новиков. Бард решил купить девочке музыкальный инструмент.

Ранее Куйвашев подарил петербуржцу Евгению Грачеву картину Ремезова «Над городом» в знак благодарности за спасение тонувшего в центре Екатеринбурга школьника. Когда-то житель северной столицы жил на Урале.