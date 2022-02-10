Евгений Куйвашев подарил картину петербуржцу, спасшему тонущего школьника в Екатеринбурге

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области подарил петербуржцу Евгению Грачеву картину Ремезова «Над городом» в знак благодарности за спасение тонувшего в центре Екатеринбурга школьника. Примечательно, что когда-то житель северной столицы жил на Урале.

- Он подбежал к воде и увидел тонущего мальчика лет 11. Не раздумывая, Евгений лег на снег, протянул мальчику руку, чтобы тот схватился, но достать не смог — слишком сильно намокла одежда. Евгений признался, что ему было страшно, что не удержит, не спасет... Но помогли прохожие. – написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instаgram.

История завершилась благополучно, мальчика удалось достать из воды, приехала машина скорой, в которой мальчика отогрели, а позже передали врачам. По словам главы региона, на подаренном полотне изображено то самое место, где мужчина спас ребенка, кроме того, бабушке героя передали цвета, а самого Евгения Грачева представят к награде.