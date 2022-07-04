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Общество4 июля 2022 4:30

На Кольцовском тракте образовалась царь-пробка

Автомобилисты в три ряда пытаются попасть на Иннопром
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Ожидается, что выставку посетят российский премьер Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Ожидается, что выставку посетят российский премьер Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кольцовском тракте в понедельник утром, 4 июля, образовалась пробка из машин. Длиной в несколько сотен метров и шириной в 2-3 ряда она сформировалась из машин и автобусов, устремившихся на «Иннопром-2022».

Дело в том, что при въезде на парковку службы безопасности досматривали каждый автомобиль. Многие делегации из-за этого выходили из машины и шли до «Екатеринбург-Экспо» по обочине. Но вскоре они оказывались в длинной очереди, которая также растянулась на сотни метров.

- Зато тут все равны. Все ждут, - смеется один из людей в очереди.

Многие делегации выходили из машины и шли до «Екатеринбург-Экспо» по обочине

Многие делегации выходили из машины и шли до «Екатеринбург-Экспо» по обочине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что в этом году уже не надо проходить ПЦР-тестирование, чтобы попасть на Иннопром. По одной из версий, именно этим обьясняется такой ажиотаж с раннего утра.

В этом году уже не надо проходить ПЦР-тестирование, чтобы попасть на Иннопром

В этом году уже не надо проходить ПЦР-тестирование, чтобы попасть на Иннопром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, за день до открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2022» готовность площадки проверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В этом году главная тема выставки «Промышленный переход: опыт лидеров». Ожидается, что ее посетят российский премьер Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Выставка будет работать с 4 по 7 июля.