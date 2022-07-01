В Кремле прокомментировали задержание баскетболистки УГМК Бритни Грайнер

Спортсменка пробудет в СИЗО до 20 декабря. Фото: ФТС России

В Кремле прокомментировали арест американской баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта процедура не может быть политически мотивированным решением из-за действующего законодательства нашей страны. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

- Факты говорят о том, что спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления, - отметил Дмитрий Песков.

Напомним, накануне Химкинский суд Москвы продлил арест американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая играла за команду УГМК. Спортсменка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, пробудет в СИЗО до 20 декабря 2022 года.